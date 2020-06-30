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Disney представила систему для создания высококачественных DeepFake с высоким разрешением

Сегодня в 15:14

Исследовательский отдел корпорации Disney представил алгоритм для создания высококачественных DeepFake на лондонской конференции Eurographics Symposium on Rendering, которая началась 29 июня.

Искусственный интеллект, который лежит в основе этого алгоритма, может заменять лица людей на видео, однако сохраняет при этом максимальную реалистичность изображения, в том числе контраст и освещение.

Пока нейросети на обработку одного высококачественного видео в разрешении 1024×1024 с заменой лиц требуется несколько месяцев. При этом другие аналогичные алгоритмы не могут работать с видео, разрешение которых превышает 256×256 пикселей.

Технологию deepfake уже не первый год используют для редактирования видео. В конце 2017 года популярность начали набирать ролики, в которых лица актрис меняли на знаменитостей. «Афиша Daily» разбиралась, чем опасно фейк-порно и как оно может сделать из нас медианигилистов.

Например, недавно пользователь ютьюба под ником Andrew Chaushesku опубликовал deepfake-видео, в котором заменил персонажа боевиков о кунг-фу «Ип Ман» на российского телеведущего Владимира Соловьева.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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