Школьники построили в Minecraft виртуальный пункт голосования по поправкам к Конституции

Команда российских школьников открыла сервер видеоигры Minecraft с виртуальным пунктом голосования по поправкам к Конституции. Вся информация о нем доступна по этой ссылке.

«Нам еще нет 18, и мы пока не можем голосовать. Поэтому мы сами создали первый виртуальный пункт голосования для себя и единомышленников. Здесь все настоящее: волонтеры, маски, наблюдатели, социальная дистанция и даже кабинки! А еще здесь очень красиво и можно погулять у фонтана. Приходи и голосуй», — написали авторы проекта.

Пункт голосования напоминает современную Москву — там можно найти образы парка «Зарядье» и здания Российской академии наук. Стены помещения украшены флагами и экранами, на которых транслируют рекламные ролики голосования.