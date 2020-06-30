Школьники построили в Minecraft виртуальный пункт голосования по поправкам к Конституции

Команда российских школьников открыла сервер видеоигры Minecraft с виртуальным пунктом голосования по поправкам к Конституции. Вся информация о нем доступна по этой ссылке.
«Нам еще нет 18, и мы пока не можем голосовать. Поэтому мы сами создали первый виртуальный пункт голосования для себя и единомышленников. Здесь все настоящее: волонтеры, маски, наблюдатели, социальная дистанция и даже кабинки! А еще здесь очень красиво и можно погулять у фонтана. Приходи и голосуй», — написали авторы проекта.
Пункт голосования напоминает современную Москву — там можно найти образы парка «Зарядье» и здания Российской академии наук. Стены помещения украшены флагами и экранами, на которых транслируют рекламные ролики голосования.
Minecraft — онлайн-конструктор, визуально похожий на виртуальный Lego, каждый месяц в него играют более 110 млн человек. Его часто используют для строительства необычных виртуальных объектов: например, энтузиасты создавали в игре модель берлинского клуба Berghain, копию Краснодара, библиотеку запрещенных книг и статей, концертный зал, лекционную аудиторию или диджитал-версию корпуса ВШЭ на Покровке. А недавно в игре даже поставили пьесу «Вишневый сад».