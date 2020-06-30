Священник объяснил свою любовь к Louis Vuitton увлечением геральдикой

Священник из Твери Вячеслав Баскаков, который прославился два года назад тем, что выкладывал в инстаграм селфи с дорогими аксессуарами от Gucci и Louis Vuitton, не перестал носить брендовые вещи. Недавно его сфотографировали в Москве в платке от Louis Vuitton и с сумкой того же бренда.

Любовь к Louis Vuitton протоиерей объяснил своим интересом к геральдике, а также тем, что дорогие аксессуары поднимают ему настроение.

«Эти вещи были приобретены давно, я уже не помню, сколько лет назад, в разное время. Все это было взято в кредит, как я говорил. Я по образованию историк, еще и герольдмейстер (специалист по гербам и их толкованию. — Прим. ред.), мне нравится образ людей начала 20 века. Мне кажется, присутствие геральдических знаков на сумке Louis Vuitton вообще смотрится очень винтажно. Мне нравится такой образ.

Я всегда хожу в церковной одежде, никогда не хожу в пиджаках или в чем‑то еще, я всегда в черном подряснике. Но в то же время мне нравится, чтобы что‑то было яркое такое, по настроению. Этот шарф, который в свое время я приобрел, мне поднимает настроение в наше время пандемии. Было прохладно, я его надел», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Баскаков.

В 2018 году, после скандала с инстаграмом, священник покаялся и пообещал понести епитимью (это церковное наказание. — Прим. ред.). «Купить это не по карману никакому священнику. Да и незачем. Сейчас я считаю такие фотографии глупыми, ребяческими, даже греховными», — писал он. Сейчас старый инстаграм священника удален.