Путин выступил с обращением к россиянам, в котором призвал голосовать по поправкам к Конституции

Обращение было посвящено голосованию по поправкам к Конституции. «Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — сказал президент.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он записал его из Ржева, где открыли монумент советским солдатам.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — добавил Путин.

Также он перечислил ценности, которые, по его мнению, объединяют россиян и поэтому должны быть закреплены в основном законе. Это правда и справедливость, уважение к человеку труда и людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном и духовном воспитании.

Голосование по поправкам к Конституции идет уже несколько дней, но завтра, 1 июля, — основной день для голосования. С голосованием уже связано несколько скандалов: например, журналист «Дождя» Павел Лобков смог дважды отдать свой голос — дистанционно и на избирательном участке. В ЦИК его действия назвали провокацией и пригрозили административной или уголовной ответственностью. Подобные случаи также произошли в Вологде, Петербурге и даже Лондоне.