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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. Он может стать причиной новой пандемии

Илья Голубев
Сегодня в 13:57

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, способный в будущем стать причиной очередной пандемии, сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующую публикацию в научном журнале PNAS.

Штамм получил наименование G4, его исследовали в анализах, взятых у свиней на скотобойнях и в ветеринарных клиниках в десяти китайских провинциях. Новый штамм встречался чаще остальных уже к 2016 году.

Ученые заражали свиным гриппом хорьков, чьи симптомы обычно схожи с человеческими, и результаты оказались неутешительными. Кроме того, иммунитет человека, вырабатываемый в сезон гриппа, не способен защитить от заражения G4.

Также выяснилось, что новым видом свиного гриппа болели более 10% сотрудников свиноферм, предполагается, что примерно 4,4% всех людей на планете могут быть уязвимы для G4. Пока что факт передачи вируса от человека к человеку не подтвердился, но он может научиться этому в любой момент, поэтому ученые обеспокоены угрозой новой пандемии.

Первая серьезная вспышка свиного гриппа H1N1, от которого и происходит G4, случилась в 2009 году, а официально продлилась она около года. Жертвами пандемии тогда стали почти 20 тыс. человек.

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