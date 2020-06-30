Куклы Bratz отметили Месяц гордости

Бренд кукол Bratz объявил в инстаграме, что две куклы из линейки представляют ЛГБТ-сообщество и даже состоят в серьезных отношениях. Таким образом бренд отметил Месяц гордости.

Кукол зовут Невра и Рокси, причем Невра носит значок в форме сердечка цветов флага бисексуалов, а у Рокси футболка с надписью «Девочкам нравятся девочки».