Куклы Bratz отметили Месяц гордости

Бренд кукол Bratz объявил в инстаграме, что две куклы из линейки представляют ЛГБТ-сообщество и даже состоят в серьезных отношениях. Таким образом бренд отметил Месяц гордости.
Кукол зовут Невра и Рокси, причем Невра носит значок в форме сердечка цветов флага бисексуалов, а у Рокси футболка с надписью «Девочкам нравятся девочки».
Этот июнь был объявлен Месяцем гордости, а в субботу, 27 июня, в разных странах прошел Всемирный прайд. «Афиша Daily» подробно писала об этих событиях, а также рассказала, как онлайн-прайд прошел в России.