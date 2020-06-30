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Петербургский музей собирает экспонаты для выставки о COVID-19

Анастасия Цой
Сегодня в 11:53

Военно-медицинский музей в Петербурге объявил сбор экспонатов для будущих выставочных проектов, посвященных пандемии коронавируса.

«Музей начинает сбор материалов о современном опыте работы научных и медицинских учреждений, о самоотверженном труде медицинских работников, обо всех сторонах жизни человечества XXI века, столкнувшегося с пандемией неизвестного вируса. Мы готовы принять на хранение документы, фотографии, видеоматериалы, предметы творческого осмысления эпидемии, которые будут положены в основу выставочных проектов», — говорится в объявлении музея в группе в «ВКонтакте».

Сейчас в музее хранится почти полмиллиона экспонатов, связанных с историей медицины. Также там есть коллекция, которая отражает историю борьбы с эпидемиями и пандемиями начиная с древнейших времен.

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