Станислав Зельвенский и Okko запускают челлендж «30 фильмов на 30 дней»

Мультимедийный сервис Okko и кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский запускают челлендж «30 фильмов на 30 дней». Об этом нам рассказали представители сервиса.

Зельвенский разработал специальный киноплан для пользователей Okko. В июле все желающие смогут выполнять задания, за каждым из которых будет скрываться один фильм. Всего нас ожидают 30 заданий и, следовательно, 30 фильмов. Например, нужно будет найти и посмотреть фильм, на который еще не сняли ремейк, но вот-вот снимут, или действие которого происходит в Голливуде.

Присоединиться к челленджу можно в социальных сетях Okko: в «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Telegram. В конце месяца сервис опубликует подборку кинокартин от Зельвенского, а также составит специальную коллекцию из самых интересных вариантов от участников челленджа. Также некоторые участники получат подарки от Okko.