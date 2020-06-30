Ленивая прогулка в клипе «Don't Wanna» от Haim

Калифорнийское трио Haim выпустило клип на песню «Don't Wanna» со своего недавнего альбома «Women in Music Pt. III», который вышел несколько дней назад.
«Эта песня просто слетает с языка. Она сексуальная, игривая и полна надежды», — рассказали о треке сами участницы группы. В видео они прогуливаются по пустой парковке крытой арены «Форму» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.
За плечами Haim более десяти лет активности, три полноценных альбома, несколько синглов и пара EP. Клипы для группы часто снимает режиссер Пол Томас Андерсон (хотя и не в этот раз, да и не в прошлый), который начал работать с девушками, когда узнал, что их мать преподавала ему рисование в школе. Андерсон приложил свою руку к клипам «The Steps», «Now I’m in It», «Hallelujah», «Summer Girl» и «I Know Alone».