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Ленивая прогулка в клипе «Don't Wanna» от Haim

Илья Голубев
Сегодня в 10:48

Калифорнийское трио Haim выпустило клип на песню «Don't Wanna» со своего недавнего альбома «Women in Music Pt. III», который вышел несколько дней назад.

«Эта песня просто слетает с языка. Она сексуальная, игривая и полна надежды», — рассказали о треке сами участницы группы. В видео они прогуливаются по пустой парковке крытой арены «Форму» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

За плечами Haim более десяти лет активности, три полноценных альбома, несколько синглов и пара EP. Клипы для группы часто снимает режиссер Пол Томас Андерсон (хотя и не в этот раз, да и не в прошлый), который начал работать с девушками, когда узнал, что их мать преподавала ему рисование в школе. Андерсон приложил свою руку к клипам «The Steps», «Now I’m in It», «Hallelujah», «Summer Girl» и «I Know Alone».

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