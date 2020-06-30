Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Свердловской области, Петербурге, ЯНАО, Иркутской, Нижегородской, Воронежской, Челябинской областях и Красноярском крае.

В России за сутки выявили 6693 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 26 случаев меньше, чем вчера.

Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 9220 человек. За все время выздоровели более 412 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 154 человека. За все время — 9320 человек. Всего в стране зафиксировано 647 849 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, половина из них вылечились от него. Более 505 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,5 млн), на втором — Бразилия (1,3 млн).

Вчера генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире только ускоряется, а до ее завершения еще далеко.