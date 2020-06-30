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Минэкономразвития рассказало, сколько человек были уволены в период нерабочих дней

Анастасия Цой
Сегодня в 10:03

В России в период ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса, уволили 680 тыс. человек. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС.

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тыс. на сегодняшний день, — это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», — сказал министр.

Он также отметил, что с апреля более двух миллионов безработных стали на учет в службах занятости. Треть из них — те, кто потерял работу в период пандемии.

Ранее сообщалось, что в мае уровень безработных в стране достиг максимального значения за последние восемь лет — 6,1%. При этом уровень безработицы среди женщин превышает уровень безработицы среди мужчин. Отмечается, что более половины (51%) безработных — это россияне в возрасте от 25 до 40 лет.

Во время пандемии Владимир Путин не ввел режим чрезвычайной ситуации на территории страны, а вместо карантина объявил период нерабочих дней с сохранением заработной платы. В мае президент предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса.

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