Далай-лама выпустил второй сингл со своего грядущего дебютного альбома

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил второй сингл со своего грядущего дебютного музыкального альбома «Inner World», релиз которого запланирован на 6 июля (именно в этот день Далай-ламе исполнится 85 лет).
«Сама суть моей жизнь — служить столько, сколько получится. Музыка может помочь людям так, как я не смогу. Музыка помогает преодолевать различия, она возвращает нас к истинной природе добросердечности», — так говорил о своей готовящейся пластинке сам Далай-лама.
В пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении далай-ламы, наложенные на нью-эйдж-музыку. Над аранжировками работали музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Впервые они предложили далай-ламе идею создания альбома много лет назад, но он отказался, а в 2015 году пара снова обратилась к нему с той же просьбой — на этот раз успешно.