Далай-лама выпустил второй сингл со своего грядущего дебютного альбома

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил второй сингл со своего грядущего дебютного музыкального альбома «Inner World», релиз которого запланирован на 6 июля (именно в этот день Далай-ламе исполнится 85 лет).

«Сама суть моей жизнь — служить столько, сколько получится. Музыка может помочь людям так, как я не смогу. Музыка помогает преодолевать различия, она возвращает нас к истинной природе добросердечности», — так говорил о своей готовящейся пластинке сам Далай-лама.