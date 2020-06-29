6lack выпустил клип на трек «Know My Rights» совместно с Lil Baby

Трек записан совместно с Lil Baby и является единственной коллаборацией на EP, на котором содержится еще пять композиций: «ATL Freestyle», «Long Nights», «Float», «Elephant in the Room», «Outside».

Рэпер 6lack выпустил клип на трек «Know My Rights» со своего нового EP, вышедшего на прошлой неделе.

Клип на «Know My Rights» снял JMP. Он представляет 6lack в окружении роскошных автомобилей и рядом с частным самолетом.

6lack — американский R’n’B-музыкант и рэпер. Он выпустил два студийных альбома, последний из которых вышел в 2018 году и включил в себя такие синглы, как «Pretty Little Fears» и «Switch».