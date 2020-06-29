6lack выпустил клип на трек «Know My Rights» совместно с Lil Baby

Рэпер 6lack выпустил клип на трек «Know My Rights» со своего нового EP, вышедшего на прошлой неделе.
Трек записан совместно с Lil Baby и является единственной коллаборацией на EP, на котором содержится еще пять композиций: «ATL Freestyle», «Long Nights», «Float», «Elephant in the Room», «Outside».
Клип на «Know My Rights» снял JMP. Он представляет 6lack в окружении роскошных автомобилей и рядом с частным самолетом.
6lack — американский R’n’B-музыкант и рэпер. Он выпустил два студийных альбома, последний из которых вышел в 2018 году и включил в себя такие синглы, как «Pretty Little Fears» и «Switch».