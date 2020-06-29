МТС создала голосового помощника Марвина

МТС запустила новое приложение — голосовой помощник «Марвин», сообщил ТАСС. Он работает как на Android, так и на iOS.

С помощью Марвина можно включать музыку и аудиокниги, устанавливать напоминания и будильники, узнавать новости и получать другой развлекательный контент. Кроме того, Марвин управляет устройствами Умного дома МТС через колонку.

Колонка появится в продаже в ближайшем будущем, точные сроки пока не называются. Первые владельцы смогут приобрести ее по акции всего за один рубль — для этого им нужно быть абонентом МТС и проживать в Москве.

В дальнейшем Марвин сможет делать телефонные звонки и интегрироваться с ТВ-приставками и новыми датчиками системы умного дома, сообщили в компании.

«Сегодня Марвин — помощник с базовым функционалом, но в дальнейшем мы планируем интегрировать его во многие сервисы компании, поэтому нам важно как можно раньше услышать мнение пользователей, чтобы развивать помощника с учетом конкретных запросов клиентов», — рассказал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Ранее компания JBL представила в России умные колонки с голосовым помощником Алиса вместо Google Assistant. А до этого Mail.ru Group запустила голосовой помощник «Маруся».