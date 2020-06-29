Reddit удалил самое крупное сообщество поклонников президента США Дональда Трампа

Администрация Reddit удалила за сутки около 2000 сообществ — под раздачу попал, в том числе, самый крупный на сайте клуб поклонников президента США Дональда Трампа. Численность клуба на момент удаления насчитывала 790 тыс. человек, пишет The Atlantic.

Причиной этой масштабной чистки послужило кардинальное изменение правил сайта. Теперь в правилах Reddit четко указано, что «ни одно сообщество не может быть использовано в качестве оружия», также пользователи не должны вмешиваться в жизнь сообществ, членами которого они не являются. Сайт изменил и отношение к пропаганде ненависти.

Сообщество r/The_Donald славилось своими рейдами троллей на другие сообщества, а также расистскими, антисемитскими постами и мемами, связанными с насилием. Тем не менее, администрация Reddit удалила и сообщества по другую сторону баррикад — например, сабреддит, связанный с подкастом Chapo Trap House, придерживающийся левой политической позиции (160 тыс. участников).

В начале июня сооснователь Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров компании и попросил назначить на его место темнокожего человека. Примерно тогда же многие пользователи сайта предъявляли претензии к руководству площадки, которое, по их мнению, не может принять меры против проявлений расизма на некоторых форумах.