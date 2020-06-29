Открытие кинотеатров в июле, японская соцсеть без хейтеров и другие новости дня

Кинотеатры в России откроются 15 июля. При этом крупные российские киносети сомневаются, что успеют к этому сроку: на подготовку к открытию им необходимо около 30 дней.

В России за сутки выявили 6719 заразившихся коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали свыше 641 тыс. случаев заражения.

За первые четыре дня голосования поправки в Конституцию поддержали 76% россиян, свидетельствует ВЦИОМ. Около 23% респондентов высказались против.

ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции. Сейчас она живет в Израиле, а по возвращении в Россию ее ждут «длительные контакты со Следственным комитетом», уверяют в Центризбиркоме.

Российские семьи начнут получать вторую единовременную выплату на детей до 16 лет 1 июля — в последний день голосования по Конституции. В Минтруде объяснили это техническим алгоритмом.

Дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян не изменило версию следствия. Их все так же обвиняют в умышленном убийстве, а младшую из сестер хотят направить на принудительное лечение.

«Норникель» признал грубым экологическим нарушением сброс технической воды в тундру. В компании сказали, что угроза утечки отходов полностью устранена.

На Сахалине и Курилах разрешили проводить в закрытых помещениях концерты с неограниченным числом участников. Разумеется, посетителям придется соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться масками.

В многоквартирном доме по адресу Проходчиков, 3, в Москве произошел взрыв. Четверо человек пострадали, число жертв не уточняется.

В Японии создали идеальную соцсеть Under World без хейтеров и негативных комментариев. Правда, пока она доступна только на японском языке.

Бейонсе анонсировала визуальный альбом «Black Is King», кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер байопика «Уважение» об Арете Франклин, также вышел кинематографический ролик игры Ghost of Tsushima.

С 30 июня по 4 июля в формате онлайн пройдут «Набоковские чтения» — на них представят фильм «Мой Набоков», а известные деятели культуры будут читать «Весну в Фиальте». Посмотреть конференцию можно на «Афише».