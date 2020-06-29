«Депо» возглавил рейтинг самых популярных мест Москвы по версии «Делимобиля»

Сервис каршеринга «Делимобиль» представил рейтинг самых популярных мест Москвы, об этом он рассказал «Афише Daily». Лидером у клиентов автопарка в последние недели стал фудмолл «Депо».

Именно туда чаще всего приезжают на автомобилях компании. Речь идет о поездках в одну сторону продолжительностью 25-30 минут, совершенных в промежутке с 17.00 до 21.00 за прошедшие две недели.

Среди других популярных локаций — торговый центр «Цветной», клуб Powerhouse, Бадаевский завод, Даниловский, Усачевский и Центральные рынки, а также Патриаршие пруды и Болотная набережная.

Поездки в эти места обойдутся клиентам «Делимобиля» теперь дешевле, на топ-10 направлений компания вводит скидку 15%.

Подробнее о ресторанах, представленных в гастрокластере «Депо», можно прочитать в материале «Афиши Daily».