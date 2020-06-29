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ОНФ призвал голосовать за поправки в Конституцию. Получилось похоже на нацистскую кричалку

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:39

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выпустил видеоролик с агитацией голосовать за поправки в Конституцию России. В нем, в частности, используется лозунг «Мы голосовать не бросим за пункт 2 статьи 108» — похожие, но оканчивающиеся на цифру 1488 лозунги используют белые националисты.

В видео люди, похожие на футбольных фанатов, стоя на трибунах спортивного стадиона, выкрикивают и другие лозунги: «Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок как удар!», «Неотделимые территории, поправка 67 пункт 2!», «Все поправки хороши! Голосуем от души!», «Рубль заработаю своим трудом, на пенсии буду жить достойно!», «Мое государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно!», «Хватит на диване спать! Время нам голосовать!».

В конце ролика на футбольном поле появляется судья. Он свистит в свисток, якобы предупреждая о нарушении, а затем вынимает вместо красной карточки российскую Конституцию. На экране появляется надпись: «Харе болеть, давай на поле».

Это не первая спорная реклама поправок. Ранее ЦИК призвал голосовать за Конституцию при помощи сексистского ролика, в котором мужчина просит жену «сделать хоть что‑нибудь полезное» и сходить проголосовать по поправкам.

В начале июня РИА ФАН выпустило видео, где необходимость поправок объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Позже пародию на этот ролик снял Иван Ургант, а оригинал видео начал блокировать ютьюб за дискриминационные высказывания.

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