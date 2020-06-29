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«Истории» и галереи: «Яндекс.Дзен» начал тестировать новые форматы публикаций

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

«Яндекс.Дзен» начал тестировать короткие форматы публикаций: «Истории» и галереи изображений. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителей компании.

«Истории», как и на других платформах, представляют собой короткие видео- и фотопубликации, которые исчезают через 24 часа. Пользователи увидят «Истории» тех авторов, чьи каналы они читают — их разместят над основной лентой в приложении «Яндекс.Дзена» и в мобильной версии.

Галереи позволяют загрузить до 10 фотографий с коротким описанием (до 1000 знаков). Формат галереи, как считают в «Яндекс.Дзене», удобен для публикации рецептов. Галерею можно листать прямо в ленте. В будущем галереи можно будет монетизировать, отметили в компании.

Нововведения появятся у части пользователей Android, а позже — у владельцев смартфонов на iOS.

Ранее «Яндекс.Дзен» разрешил блогерам публиковать видеоролики и зарабатывать на нативной рекламе.

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