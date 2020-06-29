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Британскую пьесу «Love Lockdown» о любви на карантине покажут в Zoom

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:42

Независимая театральная компания «Импресарио» покажет онлайн пьесу «Love Lockdown» о любви на карантине. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Оригинальный онлайн-спектакль по одноименной пьесе британского драматурга Дункана Макмиллана, написанной во время карантина, провел 25 мая берлинский театр Schaubühne. Теперь его перевели на русский язык и представят для российского зрителя в формате стрима, после показа состоится паблик-ток с создателями.

«Бен (Кристоф Гавенда) и Лена (Дженни Кениг) знакомятся в интернете во время пандемии, когда в Германии уже запрещено выходить из квартир, и договариваются о первом видео-свидании. Пьеса иронично представляет один из вариантов развития романтических отношений в онлайне, рефлексируя о правдивости эмоций и будущем отношений, зародившихся и развивавшихся виртуально», — рассказывают организаторы о «Love Lockdown».

Уточняется, что актеры, как и герои пьесы, в момент создания спектакля находились в условиях самоизоляции из‑за пандемии. Российской театральной публике исполнители и автор пьесы знакомы по спектаклю «Дыхание» Кэти Митчелл, показанному на фестивале NET в 2014 году.

Премьера Love Lockdown состоится в Zoom 5 июля в 20.00 по Москве. После пройдет паблик-ток с драматургом Дунканом Макмилланом, актерами Дженни Кенниг и Кристофом Гавендой. Модератором беседы выступит Алексей Киселев. В завершение премьерного показа все желающие смогут поучаствовать в онлайн-эксперименте по мотивам спектакля.

Зарегистрироваться на просмотр онлайн-пьесы можно здесь. С 6 июля спектакль на русском языке будет доступен для всех бесплатно на сайте «Импресарио».

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