Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году

Правительство перенесло Всероссийскую перепись населения с октября этого года на апрель 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

«Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — заявил он.

Изначально Всероссийская перепись должна была пройти с 1 по 31 октября этого года. На нее планировали потратить около 33 млрд рублей, причем половина из них ушла бы на зарплаты для переписчиков. Последнюю перепись в России проводили десять лет назад — в 2010 году.