Превращение самурая в Призрака в новом трейлере Ghost of Tsushima

Игровой разработчик Sucker Punch Productions и компания Sony выпустили новый кинематографический трейлер самурайского экшена «Призрак Цусимы» (Ghost of Tsushima). Посмотреть его можно на ютьюбе.
Видеоролик получил название «Грядет великий шторм». В нем можно увидеть главного героя игры — самурая Дзина Сакая, пытающегося отвоевать японский остров Цусима у монгольских захватчиков и готового пожертвовать всем, чтобы защитить родную землю и свой народ. «Ради освобождения Цусимы ему предстоит отринуть самурайские традиции и вступить на новый путь — путь Призрака», — пишут на официальном российском ютьюб-канале Playstation.
Игра поступит в продажу 17 июля 2020 года. «Призрак Цусимы» выйдет эксклюзивно на Playstation 4.
О дате выхода игры стало известно в конце апреля. Тогда же объявили дату выхода The Last of Us: Part II, релиз которой отложили из‑за пандемии с 29 мая до 19 июня.