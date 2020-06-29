Крупные сети кинотеатров могут быть не готовы к открытию в середине июля

Представители крупных российских сетей кинотеатров сомневаются в том, что смогут начать работу к 15 июля, так как им необходимо как минимум 30 дней, чтобы подготовиться к открытию, сообщает «Интерфакс».

«Мы пока не знаем (откроемся ли 15 июля), потому что для этого нужно официальное разрешение властей. Как кинотеатры закрывались по постановлению, так они и открыться должны по постановлению», — заявил Алексей Васясин, гендиректор Объединенной сети кинотеатров, куда входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино».

Уточняется, что на техническую подготовку кинотеатрам действительно нужны две недели, но дистрибьюторам необходимо провести рекламную компанию картин. Кроме того, в прокате в первое время можно будет увидеть, в основном, только российское кино, так как даты зарубежных премьер перенесли из‑за пандемии коронавируса. В любом случае. представители сетей утверждают, что не могут ручаться за открытие кинотеатров именно 15 июля.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным сообщил, что российские кинотеатры смогут открыться уже 15 июля.