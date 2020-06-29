Археолог обвинил аукцион Christie’s в торговле нелегально вывезенными святынями

Историк искусства профессор Чика Океке-Агулу заявил, что выставленные на торги аукционным домом Christie’s нигерийские скульптуры были похищены из храмов юго-восточной Нигерии во время гражданской войны в 1960-х, сообщает Би-би-си.

Представители аукционного дома утверждают, что скульптуры они продают абсолютно легально и обвинения в похищении святынь беспочвенны. Это две деревянные статуи мужчины и женщины, каждая около полутора метров в высоту, олицетворяющие божества народа игбо. Их оценивают в 280–390 тыс. долларов (примерно 20–27 млн рублей).