Археолог обвинил аукцион Christie’s в торговле нелегально вывезенными святынями

Историк искусства профессор Чика Океке-Агулу заявил, что выставленные на торги аукционным домом Christie’s нигерийские скульптуры были похищены из храмов юго-восточной Нигерии во время гражданской войны в 1960-х, сообщает Би-би-си.
Представители аукционного дома утверждают, что скульптуры они продают абсолютно легально и обвинения в похищении святынь беспочвенны. Это две деревянные статуи мужчины и женщины, каждая около полутора метров в высоту, олицетворяющие божества народа игбо. Их оценивают в 280–390 тыс. долларов (примерно 20–27 млн рублей).
Профессор Океке-Агулу из Принстонского университета утверждает, что статуи нельзя продавать, так как это часть наследия народа игбо, и она может быть утеряна с передачей в руки коллекционеров. В Christie’s с этими заявлениями не согласны, там утверждают, что святыни увез из страны кто‑то из местных (не уточняется, кто именно).
По данным аукционного дома, статуи были легально приобретены коллекционером Жаком Кешашом, близким советником бывшего президента Франции Жака Ширака. Тем не менее уже более 3000 человек подписали онлайн-петицию против выставления статуй на торги.