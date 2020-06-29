На Сахалине и Курилах разрешили концерты с неограниченным числом участников

На Сахалине и Курильских островах разрешили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях с неограниченным числом участников. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Посетителям концертов нужно будет соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты — масками и респираторами.

До этого в Сахалинской можно было проводить концерты лишь с числом участников не более 50. Регион стал первым в России, где разрешены массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что первые концерты в России могут пройти уже в июле, но пока только на открытых площадках. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что полностью снять антикоронавирусные ограничения можно будет только в феврале 2021 года.