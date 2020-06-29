«ВКонтакте» запустила донаты для авторов контента

Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис VK Donut для дополнительной финансовой поддержки создателей контента. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе соцсети.

VK Donut работает по аналогии с Patreon — пользователи за определенную сумму подписываются на автора или сообщество авторов, а взамен получают, например, доступ к эксклюзивным материалам. Систему мотивации и варианты оплаты продумывают сами создатели контента.

Комиссия «ВКонтакте» за подписку пользователей пока составляет всего 5%. Сервис уже подключили, например, художники Gudim, Duran, Чилик, Zubkov и другие. У них разные системы мотивации (например, у Duran только платные подписчики могут комментировать посты).

Систему VK Donut вместе с некоторыми другими готовящимися обновлениями (некоторые из них уже используются) «ВКонтакте» анонсировала в ноябре прошлого года.