В Москве заработал сервис проката электросамокатов URent

Сервис проката электросамокатов URent привлек 150 млн рублей на свой запуск в Москве и других крупных городах России. На улицах столицы уже можно найти электросамокаты URent, пишет «Коммерсант».

До конца сезона компания намерена установить 12 тыс. самокатов по всей стране и стать крупнейшим российским игроком в этом сегменте. URent рассчитывает на повышенный спрос на фоне пандемии, которая увеличила интерес к индивидуальным способам передвижения, заявил создатель приложения «Сравни такси» Андрей Азаров (один из инвесторов проекта).

В пилотном режиме URent запустился в Москве еще в начале июня, говорится в группе сервиса в «ВКонтакте». В ближайшее время он должен полноценно заработать на юге города. Стоимость проката — 5 рублей в минуту и 30 рублей за активацию самоката при каждой поездке.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», видят несколько препятствий для развития такого бизнеса: климат, вандализм и городская инфраструктура. В то же время запрос на микромобильность, по крайней мере, в краткосрочной перспективе будет во многих странах расти, отмечают они.

URent существует с конца 2018 года и уже заработал в Краснодаре, Сочи, Адлере и Анапе. По собственным данным, выручка компании в 2019 году составила около 100 млн рублей.