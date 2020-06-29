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Боб Дилан — первый музыкант, чьи альбомы семь десятилетий попадают в топ-40 чарта Billboard

Илья Голубев
Сегодня в 14:41

Боб Дилан стал первым музыкантом, чьи альбомы оказывались в топ-40 альбомов США по версии Billboard каждое десятилетие, начиная с 1960-х, пишет издание New Musical Express.

Последняя на данный момент пластинка Боба Дилана — «Rough and Rowdy Ways» — вышла 19 июня и стартовала в чарте США на втором месте. Это 23-й альбом музыканта из топ-10 и 50-й из топ-40. В 1960-х в топ-40 попали восемь его релизов, в 1970-х — уже четырнадцать, еще семь в 1980-х, четыре в 1990-х, семь — в 2000-х, и сразу девять в 2010-х. И вот — первый в 2020-х. Семь десятилетий подряд Боб Дилан оказывается в топе.

Боб Дилан — один из самых влиятельных музыкантов XX века, великий представитель поколения контркультуры, а его работы вдохновляли поколения исполнителей. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на 1-е место в топ-100 величайших артистов всех времен, так же поступил и журнал Blender, поместив его на верхнюю строчку списка 50 рок-гениев.

В 2016 году Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

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