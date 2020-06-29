Дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян не изменило версии следствия

Следственный комитет России завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян. Как пишет «Коммерсант», оно не изменило версию следствия — две старшие сестры виноваты в умышленном убийстве, а младшую нужно направить на принудительное лечение.

К 25 томам дела прибавилось еще три. В ходе допрасследования были заново опрошены сотрудники школы, где учились девушки, и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Последние якобы рассказали, что Михаил Хачатурян приходил к ним, когда его дочерей не допустили до экзаменов из‑за пропусков занятий.

«При этом возмущенный отец, пришедший с «предметом, похожим на пистолет», на повышенных тонах пытался решить проблему, утверждая, что дочери находятся на семейном обучении и вскоре все они уедут жить в Израиль», — пишет издание.

Следствие также опровергло версию, что сестры могли убить отца из корыстных мотивов. Некоторые родственники убитого Хачатуряна заявляли, что дочери хотели скрыть растрату денег с банковской карточки, поэтому и решились на убийство. СК эту версию также опроверг.

Адвокаты девушек уверены, что допрасследование подтвердило, что сестры лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. «Девушки длительное время находились в психотравмирующей ситуации, в которой они реально опасались не только за свое здоровье, но и жизни», — заявил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин. Если прокуратура направит дело в суд, защита будет требовать рассмотрения его коллегией присяжных.

Тем не менее квалификация дела осталась прежней — умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору. Младшую из сестер следствие предлагает направить на принудительное лечение, поскольку в момент убийства она была несовершеннолетней, а позже экспертиза установила ее невменяемость. Сейчас, по словам адвокатов, девушка абсолютно вменяема и может давать показания.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян были задержаны в июле 2018 года по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Девушки сразу признали вину, но во время следствия выяснилось, что на протяжении многих лет отец подвергал их психологическому, физическому и сексуальному насилию. Следствие учло эти обстоятельства лишь как смягчающие.

В январе Генпрокуратура потребовала переквалифицировать дело сестер Хачатурян с убийства по предварительному сговору на необходимую самооборону. Следственный комитет отказался это сделать.

Подробно о деле сестер Хачатурян можно прочитать здесь, а здесь узнать мнения адвокатов о том, могут ли оправдать девушек.