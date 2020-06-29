В Японии создали идеальную соцсеть Under World. В ней нет хейтеров и негативных комментариев!

В Японии создали новую социальную сеть Under World, политика которой будет запрещать хейтинг, а под постами пользователей будут появляться только положительные комментарии. Об этом пишет SoraNews24.

Пока социальная сеть работает только на японском языке. По-сути, Under World — не полноценная социальная сеть, а группа платформ, которые управляются искусственным интеллектом. После того как пользователь зарегистрируется в сервисе и сделает свой первый пост, придет искусственный интеллект и оставит положительный комментарий. Другие пользователи, скорее всего, не будут видеть этот пост.

Например, после публикации поста о том, что пользователь устал, искусственный интеллект оставит комментарий со словами поддержки. Создателям Under World удалось настолько натренировать искусственный интеллект, что тот будет оставлять различные сгенерированные комментарии с положительными отзывами, однако с разными тоном и смыслом, в зависимости от содержания поста.