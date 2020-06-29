«Набоковские чтения» впервые пройдут в формате онлайн. На конференции представят фильм «Мой Набоков»

Конференция «Набоковские чтения» в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате с открытой трансляцией на ютьюб-канале Пушкинского Дома с 30 июня по 4 июля. Об этом «Афише.Daily» рассказали представители конференции.

4 июля в рамках «Набоковских чтений» состоится презентация документального фильма о жизни Набокова, режиссерами которого стали Владимир Самородов и Марина Труш. В съемках этого фильма приняли участие родственники и близкие друзья Набокова.

В рамках конференции пользователи смогут услышать чтение рассказа Владимира Набокова «Весна в Фиальте» в исполнении известных писателей и деятелей культуры — Юрия Сапрыкина, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, Нины Поповой, Андрея Арьева, Вадима Жука, Екатерины Шульман и других.

На «Набоковских чтениях» также пройдет лекция «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе «Лолита» известного филолога и набоковеда — профессора Александра Долинина, публичное интервью с самым известным биографом Владимира Набокова Брайаном Бойдом и презентация «Издательством Ивана Лимбаха» и издательством «Симпозиум» новых набоковедческих изданий.

Полную программу «Набоковских чтений» можно посмотреть на сайте конференции.