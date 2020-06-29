В России за сутки выявили 6719 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 72 случая меньше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Иркутской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях.