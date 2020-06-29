В России за сутки выявили 6719 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 72 случая меньше, чем накануне.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Иркутской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях.
Выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших, — 4343 человека. За все время выздоровели более 403 430 пациентов с COVID-19. За сутки умерли 93 человека. За все время — 9166 человек. Всего в стране зафиксировано 641 156 случаев коронавируса.
Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,55 млн), на втором — Бразилия (1,34 млн). Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 10 млн, от болезни умерли уже более 500 тыс. человек.