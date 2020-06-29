Экзитпол ВЦИОМ: 76% поддержали поправки к Конституции за четыре дня голосования

За первые четыре дня голосования по Конституции поправки в основной закон страны поддержали 76% россиян, 23,6% высказались против. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола ВЦИОМ.

Интервьюеры центра провели анонимный опрос на выходе с 800 избирательных участков в 25 субъектах России. Они спрашивали, как проголосовал респондент, за или против поправок к Конституции.

«По состоянию на 28 июня 2020 года (на 21.00 по московскому времени) всего в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа — 29,4%», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Всероссийское голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. Его процедуру значительно упростили: паспортные данные у граждан не записывают, достаточно их подписи. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым почти половина россиян не верят в честное голосование.