В Китае закончился второй этап испытаний вакцины от коронавируса. Тысяча человек получила антитела

В Китае успешно завершился второй этап испытаний вакцины от коронавируса нового типа. В рамках тестирования антитела к коронавирусу появились у тысячи добровольцев. Об этом говорится в материале международного китайского издания Global Times.

Разработчик вакцины — китайская национальная фармацевтическая группа Sinopharm — заявил, что препарат показывает хорошие результаты и позволяет предположить, что он будет безопасным для всех людей.

В рамках следующего этапа испытаний вакцину будут вводить тысячам людей за рубежом. Сейчас Sinopharm активно ведет переговоры с правительствами разных стран и уже «добилась определенных результатов». При этом компания не может проводить масштабные испытания внутри Китая, поскольку в стране недостаточно для этого больных COVID-19.

Помимо Sinopharm, на таком же этапе испытаний вакцины от коронавируса находится Пекинский институт, который входит в состав Национальной биотехнической группы (CNBG). В рамках второго этапа тестирования вакцину успешно испытали на 1120 добровольцах, у которых появилось большое количество антител с высоким содержанием клеток против COVID-19 после приема двух доз.

Также CNBG имеет третий вариант вакцины от коронавируса, который также позволяет вырабатывать антитела против COVID-19. В ближайшее время ученые собираются протестировать и этот вариант вакцины на людях.

18 июня в Сеченовском университете Минздрава России в Москве первым 18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи. В случае успешного тестирования этого препарата он сможет создавать антитела от COVID-19 на два года.