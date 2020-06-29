Семьи с детьми получат выплаты в последний день голосования. В Минтруде объяснили это алгоритмом

Российские семьи начнут получать вторую единовременную выплату на детей до 16 лет с 1 июля — последнего дня голосования по Конституции. В Минтруде заявили, что при назначении второй выплаты использовался тот же подход и технический алгоритм, что и при назначении первой, пишет РБК.

В ведомстве подчеркнули, что дата 1 июля установлена нормативными документами, а пособия будут выплачиваться в соответствии с ранее принятым подходом. В прошлый раз деньги по заявлениям, поступившим до 1 июня, поступили на счета россиян в течение 10 дней, отметили в министерстве.

Накануне Znak.com опубликовал видео, на котором предположительно глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин поручает организовать выплаты на детей до 16 лет к 1 июля. «Пока вы должны готовить назначения и выплаты со сроками на 30-е число. Я думаю, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему 30-е число. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа», — заявил он.