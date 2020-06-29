перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Семьи с детьми получат выплаты в последний день голосования. В Минтруде объяснили это алгоритмом 9:53
Unsplash От коронавируса в мире умерли более 500 тысяч человек
От коронавируса в мире умерли более 500 тысяч человек 9:25
«Норникель» признал грубым экологическим нарушением сброс технической воды в тундру 8:54
«Норникель» поймали на сливе отходов в тундру, умер Милтон Глейзер и другие новости дня Вчера в 19:04 Дайджест
На кинофестивале «Зеркало» покажут шесть «фильмов с Севера» Вчера в 17:48
Корги-полицейский по кличке Рыжий ушел на пенсию. Он был единственным корги в российской полиции Вчера в 16:44
@taiscaptures/unsplash Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек Вчера в 16:12
Ксения Собчак подаст в суд на людей, напавших на нее и съемочную группу в монастыре Вчера в 15:30
«Мы не справились, прошу прощения»: Колпаков и Красильщик прокомментировали скандал с харассментом Вчера в 14:41
Сброс отходов в Норильске объяснили предотвращением «нештатных ситуаций» Вчера в 13:38
«Прошли ситуации, когда было крайне опасно»: Собянин — о снятии ограничений в Москве Вчера в 12:48
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar «Душа» Вчера в 12:14
novaya_gazeta / twitter Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку
Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку Вчера в 11:42
На систему онлайн-голосования совершили попытку атаки Вчера в 11:06
В России за сутки выявили менее 7000 случаев коронавируса Вчера в 10:50
Умер автор логотипа I Love New York Милтон Глейзер Вчера в 10:17
Нападение на Собчак, Марго Робби в «Пиратах Карибского моря» и другие новости дня 27 июня 2020  19:13 Дайджест
«МБХ медиа»/Telegram В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек 27 июня 2020  18:41
Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей» 27 июня 2020  17:45
ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании 27 июня 2020  17:15
Отключить рекламу

Семьи с детьми получат выплаты в последний день голосования. В Минтруде объяснили это алгоритмом

Семён Гудошников
Сегодня в 9:53

Российские семьи начнут получать вторую единовременную выплату на детей до 16 лет с 1 июля — последнего дня голосования по Конституции. В Минтруде заявили, что при назначении второй выплаты использовался тот же подход и технический алгоритм, что и при назначении первой, пишет РБК.

В ведомстве подчеркнули, что дата 1 июля установлена нормативными документами, а пособия будут выплачиваться в соответствии с ранее принятым подходом. В прошлый раз деньги по заявлениям, поступившим до 1 июня, поступили на счета россиян в течение 10 дней, отметили в министерстве.

Накануне Znak.com опубликовал видео, на котором предположительно глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин поручает организовать выплаты на детей до 16 лет к 1 июля. «Пока вы должны готовить назначения и выплаты со сроками на 30-е число. Я думаю, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему 30-е число. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа», — заявил он.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
биография
Клуб миллиардеров
Триллер про самоуверенных юнцов, которые думали, что легко смогут разбогатеть
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить