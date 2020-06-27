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Нападение на Собчак, Марго Робби в «Пиратах Карибского моря» и другие новости дня 19:13 Дайджест
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В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек Обновлено в 18:41
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ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании 17:15
«Просто психанул»: в Татарстане оправдали отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери 16:20
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Дайджест

Нападение на Собчак, Марго Робби в «Пиратах Карибского моря» и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 19:13

В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса. Всего в стране зафиксировано 627 646 заболевших. Из них выздоровели более 393 тыс. пациентов с COVID-19, умерли 8969 человек.

В Татарстане суд оправдал отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Мужчина признался, что «психанул» после ссоры с женой. Несмотря на это, суд не нашел в его действиях состава преступления, посчитав, что обвиняемый не собирался удовлетворять свои сексуальные потребности.

На здании посольства Великобритании в Москве появился радужный флаг — символ ЛГБТК+. В Совете Федерации обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России и попытке повлиять на голосование по поправкам в Конституцию.

В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали 36 человек. Ранее стало известно, что на Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Правозащитная организация «Русь сидящая» объявила об аресте счетов и своем формальном закрытии. Причиной стал иск бывшего сотрудника Динара Идрисова, который брал деньги с подзащитных, что в самой организации запрещено.

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре, который недавно захватил схиигумен Сергий. «Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала», — написала Собчак.

Канье Уэст анонсировал коллаборацию своей компании Yeezy и бренда одежды Gap. Совместно они выпустят линейку одежды для женщин, мужчин и детей, купить которую можно будет по «приемлемым ценам».

Создатели «Симпсонов» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей. Такое решение было принято после того, как белый актер Майк Генри отказался озвучивать темнокожего героя в другом мультсериале — в «Гриффинах».

Студия Disney почти на месяц перенесла премьеру фильма «Мулан». Картина должна была выйти 25 июля, теперь она появится в кинотеатрах не раньше 21 августа.

Марго Робби исполнит главную роль в перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря». Сценарий для фильма напишет Кристина Ходсон, которая работала над «Хищными птицами».

Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей». Книга, которая будет экранизирована, называется «Разговоры с друзьями» и рассказывает о бисексуалке Фрэнсис и ее лучшей подруге Бобби.

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