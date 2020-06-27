перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Нападение на Собчак, Марго Робби в «Пиратах Карибского моря» и другие новости дня 19:13 Дайджест
«МБХ медиа»/Telegram В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек Обновлено в 18:41
Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей» 17:45
ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании 17:15
«Просто психанул»: в Татарстане оправдали отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери 16:20
На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре, который недавно захватил схиигумен 14:58
Создатели «Симпсонов» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей 14:35
Disney вслед за Warner Bros. и «Доводом» перенес релиз «Мулан» 13:24
На здании посольства Великобритании в Москве появился радужный флаг 12:42
Иэн Маккеллен/Instagram Британский актер Иэн Маккеллен поддержал Кирилла Серебренникова
Британский актер Иэн Маккеллен поддержал Кирилла Серебренникова 11:40
В России за сутки вновь выявили менее 7000 случаев коронавируса 11:02
Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря» 1:55
Microsoft закроет все розничные магазины 1:29
Мария Попова оставила позицию шеф-редактора сайта Vogue 0:27
Ксения Собчак угрожает главреду Wonderzine из‑за статьи о неэтичности ее шуток Вчера в 23:59
TEO/YouTube «Тео» выпустил клип на песню «Дикая». Его снимали в Африке
«Тео» выпустил клип на песню «Дикая». Его снимали в Африке Вчера в 23:20
Haim представили новую пластинку «Women in Music Pt. III» Вчера в 23:00
Макс Рихтер анонсировал альбом «Voices». Посмотрите медитативное видео на первый трек с пластинки Вчера в 22:44
Петербургской журналистке предложили на избирательном участке проголосовать вместо родителей Вчера в 22:28
Канье Уэст анонсировал коллаборацию своей компании Yeezy и бренда одежды Gap Вчера в 21:58
Отключить рекламу

ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании

Анастасия Цой
Сегодня в 17:15

ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Романа Виктюка после того, как помощница директора театра Валерия Райкова обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщается на сайте института.

«Мы искренне полагаем, что в Театре Романа Виктюка заинтересованы в максимально публичном и полном расследовании всех уже описанных эпизодов и дадут им публичную оценку. ГИТИС не толерантен к инцидентам сексуального насилия и до прояснения всех обстоятельств вынужден заявить о прекращении сотрудничества с Театром Романа Виктюка», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад девушка, чье имя не называется, рассказала, что директор театра Валерий Райков после первой рабочей недели позвал ее на съемную квартиру, чтобы «лучше познакомиться». Там она почувствовала себя плохо после того, как выпила бокал шампанского. Райков, по ее словам, воспользовался этим и изнасиловал ее. Врачи заподозрили, что девушке могли дать противоэпилептический препарат.

Издание «Холод», рассказавшее эту историю, выяснило, что это не единственный подобный случай. Райков назвал обвинения против него «чушью», а Роман Виктюк — «фантастической ложью девицы, которая <…> в театре всего 10 дней».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить