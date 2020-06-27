ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании

ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Романа Виктюка после того, как помощница директора театра Валерия Райкова обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщается на сайте института.

«Мы искренне полагаем, что в Театре Романа Виктюка заинтересованы в максимально публичном и полном расследовании всех уже описанных эпизодов и дадут им публичную оценку. ГИТИС не толерантен к инцидентам сексуального насилия и до прояснения всех обстоятельств вынужден заявить о прекращении сотрудничества с Театром Романа Виктюка», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад девушка, чье имя не называется, рассказала, что директор театра Валерий Райков после первой рабочей недели позвал ее на съемную квартиру, чтобы «лучше познакомиться». Там она почувствовала себя плохо после того, как выпила бокал шампанского. Райков, по ее словам, воспользовался этим и изнасиловал ее. Врачи заподозрили, что девушке могли дать противоэпилептический препарат.

Издание «Холод», рассказавшее эту историю, выяснило, что это не единственный подобный случай. Райков назвал обвинения против него «чушью», а Роман Виктюк — «фантастической ложью девицы, которая <…> в театре всего 10 дней».