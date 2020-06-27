В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек

Задержанных — Анну Щетникову, Дарью Серенко , Анастасию Пузакову и Анастасию Максимову —собираются доставить в ОВД «Тверской». Остальные участники и участницы акции решили больше не доставать плакаты.

В Москве задержали четырех участниц одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой . Об этом сообщает «МБХ медиа».

Недавно художнице и активистке Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».

В прошлом году на Цветкову завели дела о ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии. С ноября она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отпустил ее под подписку о невыезде.

Вчера стало известно, что на Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».