В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек

В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали 36 человек, сообщает (https://t.me/ovdinfo/4924) «ОВД-Инфо».
В Москве задержали четырех участниц одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Задержанных — Анну Щетникову, Дарью Серенко, Анастасию Пузакову и Анастасию Максимову —собираются доставить в ОВД «Тверской». Остальные участники и участницы акции решили больше не доставать плакаты.
Недавно художнице и активистке Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».
В прошлом году на Цветкову завели дела о ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии. С ноября она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отпустил ее под подписку о невыезде.
Вчера стало известно, что на Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».