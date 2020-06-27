Создатели «Симпсонов» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей

Такое решение было принято после того, как белый актер Майк Генри отказался озвучивать темнокожего героя в другом мультсериале — в «Гриффинах».

Создатели американского мультсериала «Симпсоны» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей. Об этом сообщает Deadline.

Ранее «Симпсонов» уже обвиняли в расизме из‑за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. По мнению многих зрителей, это карикатурный образ, основанный на стереотипах, с помощью которого авторы высмеивают иммигрантов из Южной Азии.

В 2017 году вышел документальный фильм «Проблема Апу». В нем его автор, индийский комик Хари Кондаболу, называет изображение этого персонажа в сериале «расистским» и спрашивает мнение у соотечественников.

В 2018 году сообщалось, что создатели «Симпсонов» приняли решение убрать Апу из шоу. Однако позже выяснилось, что пообещавший это продюсер не имеет никакого отношения к мультсериалу. В январе этого года актер Хэнк Азария заявил, что больше не будет озвучивать Апу.

Протесты против расизма и полицейского насилия, которые были спровоцированы смертью Джорджа Флойда, повлияли на сериальную и киноиндустрию. Так, HBO Max сопроводил фильм «Унесенные ветром» двумя видео, объясняющими исторический контекст создания ленты. Телеканал Paramount Network отказался от сериала «Полицейские» («Cops»). А из нескольких онлайн-кинотеатров удалили эпизоды «Клиники», «Сообщества», «В Филадельфии всегда солнечно», «Студии 30», где использовался «блэкфейс».