Создатели «Симпсонов» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей

Создатели американского мультсериала «Симпсоны» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей. Об этом сообщает Deadline.
Такое решение было принято после того, как белый актер Майк Генри отказался озвучивать темнокожего героя в другом мультсериале — в «Гриффинах».
Ранее «Симпсонов» уже обвиняли в расизме из‑за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. По мнению многих зрителей, это карикатурный образ, основанный на стереотипах, с помощью которого авторы высмеивают иммигрантов из Южной Азии.
В 2017 году вышел документальный фильм «Проблема Апу». В нем его автор, индийский комик Хари Кондаболу, называет изображение этого персонажа в сериале «расистским» и спрашивает мнение у соотечественников.
В 2018 году сообщалось, что создатели «Симпсонов» приняли решение убрать Апу из шоу. Однако позже выяснилось, что пообещавший это продюсер не имеет никакого отношения к мультсериалу. В январе этого года актер Хэнк Азария заявил, что больше не будет озвучивать Апу.
Протесты против расизма и полицейского насилия, которые были спровоцированы смертью Джорджа Флойда, повлияли на сериальную и киноиндустрию. Так, HBO Max сопроводил фильм «Унесенные ветром» двумя видео, объясняющими исторический контекст создания ленты. Телеканал Paramount Network отказался от сериала «Полицейские» («Cops»). А из нескольких онлайн-кинотеатров удалили эпизоды «Клиники», «Сообщества», «В Филадельфии всегда солнечно», «Студии 30», где использовался «блэкфейс».