Disney вслед за Warner Bros. и «Доводом» перенес релиз «Мулан»

Студия Disney почти на месяц перенесла премьеру фильма «Мулан», пишет Deadline. Картина должна была выйти в прокат 25 июля, однако теперь она появится в кинотеатрах не раньше 21 августа.

Причиной такого решения стала неопределенность с датами открытия кинотеатров в США и по всему миру. Кроме того, 26 июня в Америке было зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса — более 40 тыс.

Также на перенос релиза повлияла новая дата выхода «Довода» Кристофера Нолана. Сначала студия Warner Bros. перенесла фильм с 17 на 31 июля, а потом на 12 августа. Таким образом, релиз «Мулан» вновь оказался запланирован на неделю позже премьеры «Довода».

«Мулан» — это киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года. Картина расскажет историю Хуа Мулань — старшей дочери уважаемого китайского воина, которая, притворившись мужчиной, отправляется служить в армию императора вместо больного отца. Режиссером стала Ники Каро («Северная страна»). Главную роль исполнила Лю Ифэй («Запретное царство»). Трейлер можно посмотреть здесь.