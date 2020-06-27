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На здании посольства Великобритании в Москве появился радужный флаг

Анастасия Цой
Сегодня в 12:42

На здании посольства Великобритании в Москве появился радужный флаг — символ ЛГБТК+. Фотография и пост к ней опубликованы в официальном телеграм-канале посольства.

В сообщении напомнили, что июнь — месяц ЛГБТ-прайда. «Сегодня в посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод», — написали представители дипмиссии.

© Посольство Великобритании в Москве
ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди. Поэтому мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким‑либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.
Посольство Великобритании в Москве

После того, как на здании посольства появился радужный флаг, в Совете Федерации обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что таким образом Великобритания пытается повлиять на голосование по поправкам в Конституцию.

Он добавил, что вывешивать такой флаг не законно, но при этом, по его словам, у сообщества ЛГБТК+ нет проблем в России. «Мало того, что это противозаконно, так они еще и провели операцию по вмешательству во внутренние дела России <…> Сегодня в период нашей непростой политической ситуации они решили эту тему подтянуть, пытаясь, в том числе, повлиять на качество и количество голосования.

Я, как железобетонный лесбиян, всегда по этому поводу говорю: вы, друзья мои, эти все вещи делайте так, как считаете нужным, дома. У нас, слава богу, нет проблем у подобной категории людей. Важно, чтобы это не было некой популяризацией, влиянием на детей. Вырастут люди, они потом сами разберутся со своими ощущениями и пристрастиями, а все остальное противозаконно».

По словам Клинцевича, в России мало ЛГБТК+ граждан, потому что «мы ментально другая среда». «Мы никогда не разрешим однополые барки», — заявил он.

Ранее радужный флаг появился на здании посольства США в Москве. Его вывели в первый день голосования по поправкам: одна из поправок должна закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины.

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