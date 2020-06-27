В России за сутки вновь выявили менее 7000 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 52 случая больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Иркутской области, Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Воронежской и Челябинской областях.
Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 9200 человек. За все время выздоровели более 393 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 188 человек. За все время — 8969 человек. Всего в стране зафиксировано 627 646 заболевших.
Во всем мире коронавирусом заразились более 9,8 млн человек, почти половина из них вылечилась от него. Более 494 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,4 млн), на втором — Бразилия (1,2 млн). Тем временем Всемирная организация здравоохранения предупредила о новых вспышках коронавируса в Европе.