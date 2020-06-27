В России за сутки вновь выявили менее 7000 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 52 случая больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Иркутской области, Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Воронежской и Челябинской областях.