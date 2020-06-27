Microsoft закроет все розничные магазины

Microsoft объявила о закрытии своих магазинов по всему миру. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

«Мы благодарны нашим клиентам Microsoft Store и с нетерпением ожидаем продолжения обслуживания их онлайн», — заявил вице-президент корпорации Microsoft Дэвид Портер.

Решение о закрытии всех оффлайн-магазинов было принято после того, как во время пандемии коронавируса их работа была приостановлена. Все продажи успешно осуществлялись онлайн, отмечают в компании.

Теперь Microsoft собирается переосмыслить помещения, которые обслуживают клиентов, включая центры Microsoft Experience в Лондоне, Сиднее, Нью-Йорке и Редмонде.

Кроме того, Microsoft планирует вкладывать средства в цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows. Компания также будет оказывать услуги в отделах розничной торговли корпоративных центров Microsoft.

Ранее Microsoft заявила о запуске инициативы по исправлению расового неравенства. В течение ближайших пяти лет корпорация будет бороться с несправедливостью для афроамериканского сообщества, а также для других сообществ, включая латиноамериканское.