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Haim представили новую пластинку «Women in Music Pt. III»

Семён Гудошников
Сегодня в 23:00

Лос-анджелесское поп-трио Haim выпустили новый альбом «Women in Music Pt. III». На него попали 16 треков, в том числе «Gasoline», который артистки представили на днях в своем инстаграме.

Альбом получил высокие оценки критиков — пять из пяти звезд поставил ему музыкальный редактор The Guardian, а Pitchfork оценил релиз в 8,6 баллов из десяти и назвал его лучшим из тех, что делало трио. Издание отметило индивидуальный стиль Haim, а также интимность и многомерность лирики.

Послушать «Women in Music Pt. III» можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

Одними из первых обладателей новой пластинки стали родители трех сестер-участниц Haim. Они поздравили дочерей с их достижением и, кажется, не поняли, что значит надпись «доступно для цифрового скачивания» на пластинке.

За плечами Haim более десяти лет активности, три полноценных альбома, несколько синглов и пара EP. Клипы для группы по традиции снимает режиссер Пол Томас Андерсон, который начал работать с девушками, когда узнал, что их мать преподавала ему рисование в школе. Андерсон приложил свою руку к клипам «The Steps», «Now I’m in It», «Hallelujah», «Summer Girl» и «I Know Alone».

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