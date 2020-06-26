Haim представили новую пластинку «Women in Music Pt. III»

Лос-анджелесское поп-трио Haim выпустили новый альбом «Women in Music Pt. III». На него попали 16 треков, в том числе «Gasoline», который артистки представили на днях в своем инстаграме.

Альбом получил высокие оценки критиков — пять из пяти звезд поставил ему музыкальный редактор The Guardian, а Pitchfork оценил релиз в 8,6 баллов из десяти и назвал его лучшим из тех, что делало трио. Издание отметило индивидуальный стиль Haim, а также интимность и многомерность лирики.

Послушать «Women in Music Pt. III» можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».