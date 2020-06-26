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Петербургской журналистке предложили на избирательном участке проголосовать за родителей

Семён Гудошников
Сегодня в 22:28

Главному редактору петербургского издания «Новый проспект» Анне Невской предложили во время голосования по поправкам к Конституции отдать свой голос не только за себя, но и за родителей с братом. Об этом журналистка написала у себя в фейсбуке.

«Я пришла проголосовать на участок № 398 в Учебном переулке (это Выборгский район) в 16 часов. Там не было ни наблюдателей, ни членов комиссии. Какое‑то время я там была вообще одна, но потом женщина и мужчина вышли из соседней комнаты. Я протянула паспорт. Одна из них, кудрявая блондинка лет 50-60, говорит: «Много вас Невских в одной квартире прописано. А родители придут?». Я говорю, что планируют. В ответ говорит: «Может, вы сразу и за них и распишетесь? Чего им ехать специально для этого?» Я сказала, что они придут и проголосуют сами», — рассказала она телеграм-каналу «Ротонда».

После публикации в «Ротонде» Невской позвонили из пресс-службы губернатора Петербурга. Там ей пообещали, что разберутся в ситуации. «Хотя бы на моем участке нарушений до 1 июля, надеюсь, больше не будет. Жаль только, если все ограничится показательной поркой отдельно взятой УИК, а все остальные нарушения пойдут побоку», — отметила она.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции продлится до 1 июля. В первый день голосования, 25 июня, журналисту «Дождя» Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды — дистанционно и на избирательном участке. После этого на него завели административное дело, в ЦИК назвали его действия провокацией.

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