Макс Рихтер анонсировал альбом «Voices». Посмотрите медитативное видео на первый трек с пластинки

Композитор Макс Рихтер анонсировал свой новый альбом «Voices», пишет NME. Он выйдет 31 июля и включит в себя инструментальную музыку, записанную, по словам Рихтера, «перевернутым оркестром» — коллективом из 12 контрабасов, 24 виолончелей, 6 альтов, 8 скрипок и арфы.

Первый трек, выпущенный Рихтером, называется «All Human Beings». Видеоклип к нему сняла режиссер Юлия Мар. Он начинается со слов декларации 1948 года, согласно которой «все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах».