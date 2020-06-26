Макс Рихтер анонсировал альбом «Voices». Посмотрите медитативное видео на первый трек с пластинки

Композитор Макс Рихтер анонсировал свой новый альбом «Voices», пишет NME. Он выйдет 31 июля и включит в себя инструментальную музыку, записанную, по словам Рихтера, «перевернутым оркестром» — коллективом из 12 контрабасов, 24 виолончелей, 6 альтов, 8 скрипок и арфы.
Первый трек, выпущенный Рихтером, называется «All Human Beings». Видеоклип к нему сняла режиссер Юлия Мар. Он начинается со слов декларации 1948 года, согласно которой «все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах».
По словам Рихтера, современный мир забыл об этих словах. «Недавние жестокие события в США, приведшие к трагической гибели Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, а также бесчисленные другие злоупотребления во всем мире, являются тому доказательством. В такие моменты легко впасть в отчаяние, но так же, как проблемы нашего мира создаются нами самими, так и решения могут быть найдены», — сказал музыкант.
Макс Рихтер — один из самых известных в мире композиторов. Он автор множества саундтреков к фильмам, среди которых — «Остров проклятых», «Чрево», «Прибытие». В 2008 году он был признан Европейской киноакадемией лучшим композитором за музыку к фильму «Вальс с Баширом».