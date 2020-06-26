Лианн Ла Хавас опубликовала кавер на песню Radiohead «Weird Fishes»

Британская певица Лианн Ла Хавас опубликовала студийный кавер на песню Radiohead «Weird Fishes», пишет Pitchfork.
Песня появится на новом альбоме Ла Хавас, который должен выйти 17 июля. «Афиша Daily» включила грядущий релиз в список самых ожидаемых альбомов лета 2020 года.
По признанию певицы, «Weird Fishes» — одна из ее самых любимых песен. Ла Хавас исполняла ее на концертах еще в 2013 году.
Лианн Ла Хавас — фолк и соул-певица и мультиинструменталист греко-ямайского происхождения. В 2012 году Ла Хавас выпустила свой первый студийный альбом под названием «Is Your Love Big Enough?».