Лианн Ла Хавас опубликовала кавер на песню Radiohead «Weird Fishes»

Песня появится на новом альбоме Ла Хавас, который должен выйти 17 июля. « Афиша Daily » включила грядущий релиз в список самых ожидаемых альбомов лета 2020 года.

По признанию певицы, «Weird Fishes» — одна из ее самых любимых песен. Ла Хавас исполняла ее на концертах еще в 2013 году.

Лианн Ла Хавас — фолк и соул-певица и мультиинструменталист греко-ямайского происхождения. В 2012 году Ла Хавас выпустила свой первый студийный альбом под названием «Is Your Love Big Enough?».