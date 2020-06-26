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«Это не сон»: проект Ильи Лагутенко «Кета» выпустил новый трек

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

Илья Лагутенко и Андрей Антонец, вместе работающие над проектом «Кета», выпустили новый трек. Он называется «Это не сон» и записан музыкантами во время карантина.

«Текст этой песни был написан мной под впечатлением от чтения отчетов первой кругосветной экспедиции Крузенштерна во время собственного путешествия на барке «Седов». Так что в тексте не только попытка объединить фантазии, но и лингвистические реалии разных веков», — рассказал Лагутенко.

По словам Антонца, в ходе работы над треком казалось, что он не будет закончен никогда. «Было записано множество версий, и все были уже вот совсем близко, но не то. А карантин как‑то мобилизовал и дал ощущение, что действовать нужно сейчас», — признается музыкант.

Трек предвосхищает новый альбом коллектива. Видеоклип для песни срежиссировал Саша Гущин.

Музыкальный проект «Кета» появился в 2010 году. Его основали лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и рижский музыкант-электронщик Андрей Антонец, также известный как Andrei Oid. В декабре 2012 года коллектив выпустил альбом «Дерзости».

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