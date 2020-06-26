«Это не сон»: проект Ильи Лагутенко «Кета» выпустил новый трек

Илья Лагутенко и Андрей Антонец, вместе работающие над проектом «Кета», выпустили новый трек. Он называется «Это не сон» и записан музыкантами во время карантина.

«Текст этой песни был написан мной под впечатлением от чтения отчетов первой кругосветной экспедиции Крузенштерна во время собственного путешествия на барке «Седов». Так что в тексте не только попытка объединить фантазии, но и лингвистические реалии разных веков», — рассказал Лагутенко.