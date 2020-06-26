«Это не сон»: проект Ильи Лагутенко «Кета» выпустил новый трек

Илья Лагутенко и Андрей Антонец, вместе работающие над проектом «Кета», выпустили новый трек. Он называется «Это не сон» и записан музыкантами во время карантина.
«Текст этой песни был написан мной под впечатлением от чтения отчетов первой кругосветной экспедиции Крузенштерна во время собственного путешествия на барке «Седов». Так что в тексте не только попытка объединить фантазии, но и лингвистические реалии разных веков», — рассказал Лагутенко.
По словам Антонца, в ходе работы над треком казалось, что он не будет закончен никогда. «Было записано множество версий, и все были уже вот совсем близко, но не то. А карантин как‑то мобилизовал и дал ощущение, что действовать нужно сейчас», — признается музыкант.
Трек предвосхищает новый альбом коллектива. Видеоклип для песни срежиссировал Саша Гущин.
Музыкальный проект «Кета» появился в 2010 году. Его основали лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и рижский музыкант-электронщик Андрей Антонец, также известный как Andrei Oid. В декабре 2012 года коллектив выпустил альбом «Дерзости».