«Если сделать честный выбор невозможно»: OQJAV выпустили сингл к голосованию по поправкам

В ней музыканты рассуждают о том, что делать, «если сделать честный выбор невозможно». Согласно тексту песни, можно купить себе пирожных, послушать Сергея Сироткина или уточнить, смотрит рыба влево или вправо.

Российская инди-поп-группа OQJAV выпустила сингл «Честный выбор». Его премьера состоялась на телеканале «Дождь». Песня, ставшая переосмыслением трека 2019 года «Сложный выбор», приурочена к голосованию по поправкам к Конституции.

«На мой взгляд, бинарный выбор бывает куда злее, чем множественный. И конечно, когда ты поставлен перед жестким да/нет, очень хочется не нажимать кнопку и думать, что ты вырвался из Матрицы. Об этом наша песня «Сложный выбор» — в ней выбирающей душе предложены разнообразные варианты лукаво воздержаться», — говорит пианист группы Ярослав Тимофеев.

По мнению музыкантов, новая версия отличается от прежней более отчаянным, злым и радостным соло фортепиано.

OQJAV образованы в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга. В феврале этого года группа выпустила трек «4 птицы». Интервью с солистом OQJAV Вадимом Королевым для «Афиши Daily» читайте здесь.