«Если сделать честный выбор невозможно»: OQJAV выпустили сингл к голосованию по поправкам

Российская инди-поп-группа OQJAV выпустила сингл «Честный выбор». Его премьера состоялась на телеканале «Дождь». Песня, ставшая переосмыслением трека 2019 года «Сложный выбор», приурочена к голосованию по поправкам к Конституции.
В ней музыканты рассуждают о том, что делать, «если сделать честный выбор невозможно». Согласно тексту песни, можно купить себе пирожных, послушать Сергея Сироткина или уточнить, смотрит рыба влево или вправо.
«На мой взгляд, бинарный выбор бывает куда злее, чем множественный. И конечно, когда ты поставлен перед жестким да/нет, очень хочется не нажимать кнопку и думать, что ты вырвался из Матрицы. Об этом наша песня «Сложный выбор» — в ней выбирающей душе предложены разнообразные варианты лукаво воздержаться», — говорит пианист группы Ярослав Тимофеев.
По мнению музыкантов, новая версия отличается от прежней более отчаянным, злым и радостным соло фортепиано.
OQJAV образованы в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга. В феврале этого года группа выпустила трек «4 птицы». Интервью с солистом OQJAV Вадимом Королевым для «Афиши Daily» читайте здесь.