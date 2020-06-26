В Москве согласовали первый митинг против поправок к Конституции. Он пройдет уже после голосования

Мэрия Москвы согласовала «Левому фронту» митинг против поправок к Конституции. Он пройдет 4 июля под лозунгом «Мы не голосовали за обнуление Путина!». Об этом в фейсбуке сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

Акция начнется в 13.00 в парке «Сокольники», заявленная численность митинга — до 1000 человек. Он станет первым политическим митингом в Москве после режима самоизоляции.

Организаторы хотят собрать на акции противников «узурпации власти и обнуления президентских сроков» Владимира Путина. Участники обсудят итоги голосования, выступят против политических репрессий и потребуют изменения социально-политического курса страны.

Как отмечает Удальцов, акцию хотели провести в центре города, однако мэрия по надуманным причинам предложила провести ее в гайд-парке в «Сокольниках».

В начале июня Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках. Чтобы устроить акцию в другом месте, придется доказывать, что в гайд-парке это сделать невозможно.