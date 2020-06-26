перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЦВЕТ/«ВКонтакте» На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма
На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма 16:13
В Москве согласовали первый митинг против поправок к Конституции. Он пройдет уже после голосования 15:21
Воздух в Москве стал заметно чище во время карантина 15:20
Студия Лебедева разработала нейросеть, которая год выполняла заказы. Клиенты думали, что это человек 14:50
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт 14:18
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана снова перенесли 14:01
The Flaming Lips/YouTube Новые пожары в клипе «My Religion Is You» от The Flaming Lips
Новые пожары в клипе «My Religion Is You» от The Flaming Lips 13:35
Twitch будет пожизненно блокировать стримеров за сексуальные домогательства 13:11
Американские музыканты Slaves откажутся от своего названия из‑за негативной расовой коннотации 12:37
«Mordechai»: послушайте очаровательный новый альбом Khruangbin 12:00
Джесси Уэр выпустила новый альбом «What’s Your Pleasure?» 11:51
Антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича 11:19
norimyxxxo/Instagram «Скажем «НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»
«Скажем «НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии» 11:19
В России впервые с апреля за сутки выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом 10:59
Новый лайв-альбом Дэвида Боуи выйдет в начале июля 10:41
В Москве полиция не стала направлять наряд к жертве домашнего насилия. Муж избил ее до смерти 10:35
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ 9:57
CDC/Unsplash ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе
ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе 9:35
Полиция проверит людей, проголосовавших дважды на выборах по поправкам к Конституции 1:54
В новое издание альбома Принса «Sign O’the Times» войдут 63 ранее неизвестных трека 1:01
Отключить рекламу

В Москве согласовали первый митинг против поправок к Конституции. Он пройдет уже после голосования

Семён Гудошников
Сегодня в 15:21

Мэрия Москвы согласовала «Левому фронту» митинг против поправок к Конституции. Он пройдет 4 июля под лозунгом «Мы не голосовали за обнуление Путина!». Об этом в фейсбуке сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

Акция начнется в 13.00 в парке «Сокольники», заявленная численность митинга — до 1000 человек. Он станет первым политическим митингом в Москве после режима самоизоляции.

Организаторы хотят собрать на акции противников «узурпации власти и обнуления президентских сроков» Владимира Путина. Участники обсудят итоги голосования, выступят против политических репрессий и потребуют изменения социально-политического курса страны.

Как отмечает Удальцов, акцию хотели провести в центре города, однако мэрия по надуманным причинам предложила провести ее в гайд-парке в «Сокольниках».

В начале июня Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках. Чтобы устроить акцию в другом месте, придется доказывать, что в гайд-парке это сделать невозможно.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Хантер Киллер
Джерард Батлер снова спасает президента
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить